Госпремию за достижения в науке и технологиях получат разработчики вакцины от COVID-19

Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2019 год – в области литературы и искусства, в области науки и технологий, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

На сайте Кремля говорится, что премию в области науки и технологий присудили за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний генеральному директору ЗАО "Биокад" Дмитрию Морозову, а также и.о. научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством Российской академии наук (подразделение "Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук") Андрею Улитину, директору департамента биохимии "Биокада", кандидату биологических наук Татьяне Черновской.

Государственную премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности получил главврач Городской клинической больницы № 15 имени О.М.Филатова Валерий Вечерко.

Лауреатами госпремии также стали директор Кунсткамеры, член-корреспондент РАН Андрей Головнев (за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики) и группа ученых из Института теплофизики им. Кутателадзе (Дмитрий Маркович, Владимир Меледин, Михаил Предтеченский), создавшая "основы мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок".

Что касается премии в области литературы и искусства, то здесь лауреатами стали глава музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентина Курбатова, а также глава "Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии" (Иркутск) Галина Медведева (за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири).