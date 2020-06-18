Госпремию за достижения в науке и технологиях получат разработчики вакцины от COVID-19

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Госпремию за достижения в науке и технологиях получат разработчики вакцины от COVID-19

Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2019 год – в области литературы и искусства, в области науки и технологий, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

На сайте Кремля говорится, что премию в области науки и технологий присудили за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний генеральному директору ЗАО "Биокад" Дмитрию Морозову, а также и.о. научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством Российской академии наук (подразделение "Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук") Андрею Улитину, директору департамента биохимии "Биокада", кандидату биологических наук Татьяне Черновской.

Государственную премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности получил главврач Городской клинической больницы № 15 имени О.М.Филатова Валерий Вечерко.

Лауреатами госпремии также стали директор Кунсткамеры, член-корреспондент РАН Андрей Головнев (за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики) и группа ученых из Института теплофизики им. Кутателадзе (Дмитрий Маркович, Владимир Меледин, Михаил Предтеченский), создавшая "основы мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок".

Что касается премии в области литературы и искусства, то здесь лауреатами стали глава музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентина Курбатова, а также глава "Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии" (Иркутск) Галина Медведева (за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госпремию за достижения в науке и технологиях получат разработчики вакцины от COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госпремия, вакцина, коронавирус, владимир путин, указ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети