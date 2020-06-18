Вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам

Вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что девяти людям введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Вакцинация прошла без происшествий или осложнений. Напомним, сначала испытания проводились на обезьянах и хомяках.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Отмечалось, что первые добровольцы будут вакцинированы 18-19 июня. Как ожидается, испытания продлятся около 1,5 месяцев.