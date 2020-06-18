23 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
швиндт сергей владимирович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Свердловский вице-губернатор получил предостережение от прокуратуры из-за газопровода в Невьянске

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев в режиме видеоконференции провел прием жителей Уральского федерального округа.

Как сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве, всего Ткачев принял 27 заявителей. По обращению одного из них – представителя Свердловской железной дороги, являющейся заказчиком проектирования и строительства газопровода в Невьянском городском округе, было установлено, что власти региона не принимают достаточных мер для обеспечения газотеплоснабжения территории.

Обратившийся рассказал Игорю Ткачеву, что до сих пор не оформлены необходимые для строительства документы. Это затягивает процесс возведения газопровода и создает угрозу своевременному запуску тепла в жилые дома и социальные объекты.

Игорь Ткачев(2020)|Фото: Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе

Внимательно выслушав железнодорожника, заместитель генпрокурора прямо в ходе личного приема объявил предостережение о недопустимости нарушений закона заместителю губернатора Свердловской области Сергею Швиндту. По всем обращениям Игорь Ткачев дал поручения об организации проверок, поставив под личный контроль их сроки и результаты.

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Свердловский вице-губернатор получил предостережение от прокуратуры из-за газопровода в Невьянске

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Теги: Ткачев, Швиндт, газопровод, прокуратура



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