В РФ из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Число медицинских работников, которые умерли в России от коронавирусной инфекции, достигло 489 человек. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По словам Самойловой, изначально страна не была в полной мере готова столкнуться с эпидемией, в частности, не хватало средств индивидуальной защиты, передает ТАСС.

В "Списке памяти", который ведут сами медики, на сегодняшний день значится 444 фамилии.

В конце мая в Кремле заявляли, что считают недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, это не так", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что в РФ уровень смертности среди медиков от коронавируса якобы выше, чем в других странах.