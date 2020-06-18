"Финляндия - это часть России?" Болтон заявил о невежестве Трампа

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах, которые на днях поступят в продажу в США, написал, что Трамп не разбирается в элементарных вопросах. СNN опубликовало выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло".

Например, он пишет, что Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой, а насчет Финляндии спрашивал перед встречей в Хельсинки с Владимиром Путиным в июле 2018 года, является ли Финляндия частью России или это просто "сателлит России".

Настаивая на свержении законной власти в Венесуэле, Трамп якобы говорил, что та является частью США. А лидера КНР Си Цзиньпина он будто бы "умолял обеспечить его победу" на выборах президента.

На Украину Трамп "давил", отмечает Болтон, имея в виду разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле 2019 года, из-за которого демократы попытались устроить импичмент Трампа. Экс-советник тоже считает, что Трамп требовал расследовать "дело Байдена" в обмен на помощь Украине.

Санкции против России Трамп в частном порядке не поддерживал, хотя публично соглашался с ними.

"Трамп велел [госсекретарю Майку] Помпео позвонить [главе МИД РФ Сергею] Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции", - пишет Болтон.

Также он подчеркивает в книге, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России в связи с десятой годовщиной нападения Грузии на Южную Осетию и вмешательства России на стороне последней.

Впрочем, некоторые из признаний Болтона выглядят преувеличенными. Напомним, Трамп уволил Болтона в сентябре прошлого года.

"Его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал тогда Трамп.