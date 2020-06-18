23 Сентября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Временный госпиталь в выставочном центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot; в Екатеринбурге (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус - Беглов

Санкт-Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под пациентов с COVID-19, заявил губернатор города Александр Беглов на заседании местного отделения союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы города, с начала эпидемии в Петербурге было создано и/или перепрофилировано 10,5 тыс. инфекционных коек.

Теперь, по словам Беглова, расширять придется временный госпиталь в выставочном павильоне "Ленэкспо", где уже развернуто порядка 1,5 тыс. коек – "мощность" этой площадки увеличат еще на тысячу мест.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в стране 13 регионов, где ситуация с коронавирусом вызывает опасения. Она выразила надежду, что через пару дней таких регионов не останется совсем.

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Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус - Беглов

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Теги: санкт-петербург, инфекционные койки, перепрофилирование, александр беглов



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