Вакарчука не отпустили из Рады

Украинская Рада не проголосовала за досрочное лишение полномочий Святослава Вакарчука, который был лидером "Голоса" на прошлогодних парламентских выборах. Это решение поддержали только 175 депутатов при минимуме 226 голосов.

Как сообщало Накануне.RU, 11 июня Вакарчук решил снова уйти из Рады. Первый раз подобное было в 2008 году. Тогда его освободили от мандата лишь через несколько месяцев. Не исключено, что сейчас будет точно так же.

Создается интересный прецедент. Человек, получивший поддержку части населения (почти 6%), не хочет исполнять свои обязанности и хочет уйти, а его не отпускают. Сейчас рейтинг "Голоса" не выходит за пределы статистической погрешности.