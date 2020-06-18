23 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Трактор автобус выезд (2015) | Фото: hctraktor.org

В ХК "Трактор" выбрали новый совет директоров клуба

В Челябинске хоккейный клуб "Трактор" на внеочередном общем собрании утвердил новый состав совета директоров и стратегию развития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

В новый состав совета директоров вошли вице-губернаторы Виктор Мамин и Станислав Мошаров, министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер, вице-президенты ХК "Трактор" Олег Усачев и Борис Видгоф, генеральный директор клуба Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин.

Стратегия "Трактор-2025" станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет.

Напомним, в прошлом сезоне команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина. В ноябре в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию Президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. На его место был назначен Владимир Юрзинов, который также покинул пост в апреле текущего года. В мае новым главным тренером был назначен Анвар Гатиятулин.

Кроме того, в 2020 году назначен новый генеральный директор ХК "Трактор". Им стал воспитанник клуба, спортивный предприниматель Иван Савин. Борис Видгоф остался вице-президентом клуба.

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В ХК "Трактор" выбрали новый совет директоров клуба

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Теги: Трактор, ХК, хоккей, совет директоров, стратегия,



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