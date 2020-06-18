23 Сентября 2020
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Политика Свердловская область В России
голосование по Конституции (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Свердловский избирком не будет наказывать членов УИК, устроивших "забастовку" перед 1 июля

Избирательная комиссия Свердловской области не будет наказывать членов УИК, устроивших "забастовку" перед голосованием по поправкам в Конституцию России.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов члены участковых избирательных комиссий отказываются от участия в проведении голосования по поправкам из-за ситуации с коронавирусом. Среди подписавшихся оказались два члена УИК из Свердловской области и еще три из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, им известно о данном факте.

"Мы в курсе, что несколько членов наших участковых комиссий подписали открытое письмо, но никаких заявлений от них о выходе из составов комиссий или о намерении не принимать участие в организации общероссийского голосования в УИК не поступало. Поэтому применять к ним какие-то меры воздействия у нас нет оснований", - заявили в избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, на этой неделе на Средний Урал поступили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию. Оно намечено на 1 июля.

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Свердловский избирком не будет наказывать членов УИК, устроивших "забастовку" перед 1 июля

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Теги: поправки, Конституция, голосование, УИК, избирком



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