23 Сентября 2020
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Экономика В России
Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

В первом квартале ВВП вырос на 1,6%

ВВП России в первом квартале 2020 года составил 25,318 трлн рублей. Физический объем ВВП по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 1,6%. Об этом сообщает Росстат.
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Наибольшее влияние на рост ВВП оказали финансовая и страховая деятельность, продемонстрировавшие прирост почти на 10%.

В обрабатывающих производствах зафиксирован рост на 3,6% за счет увеличения объемов производства продуктов питания на 9,0%, металлических изделий (кроме машин и оборудования) на 7,5%, химических веществ на 5,2%, нефтепродуктов на 5,0%.

Сельское хозяйство выросло на 2,3%.

Снижение физического объема валовой добавленной стоимости по сравнению с первым кварталом 2019 года наблюдалось в транспортировке и хранении на 4,4% (преимущественно за счет снижения авиаперевозок на 5,1%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром – на 3,0% из-за теплой зимы.

Отметим, что рост ВВП в первом квартале еще не учитывает экономического падения, начавшегося в конце марта из-за карантинных мер. Всемирный банк ожидает сокращения ВВП России на уровне 6%.

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В первом квартале ВВП вырос на 1,6%

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Теги: ВВП, экономика



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