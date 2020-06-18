23 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
памятник Николаю II, Златоуст, (2020) | Фото: управление культуры Златоуста

В Златоусте неизвестные облили краской памятник Николаю II

В Златоусте неизвестные облили краской памятник Николаю II. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 16 июня. Неизвестные написали краской на постаменте цифру 1903. В этот год в Златоусте произошел расстрел рабочей демонстрации, погибли 69 человек.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ведется поиск подозреваемых", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Памятник Николаю II установили в 2018 году на территории Серафимовского кафедрального собора.

памятник Николаю II, Златоуст,(2020)|Фото: управление культуры Златоуста

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В Златоусте неизвестные облили краской памятник Николаю II

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Теги: памятник, вандализм, полиция, уголовное дело,



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