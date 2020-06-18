В Златоусте неизвестные облили краской памятник Николаю II

В Златоусте неизвестные облили краской памятник Николаю II. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 16 июня. Неизвестные написали краской на постаменте цифру 1903. В этот год в Златоусте произошел расстрел рабочей демонстрации, погибли 69 человек.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ведется поиск подозреваемых", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Памятник Николаю II установили в 2018 году на территории Серафимовского кафедрального собора.