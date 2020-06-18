В Минске силовики допросили соперника Лукашенко по президентским выборам

В Минске потеряли кандидата в президенты страны, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Вместе с сыном он отправился сдавать очередную часть собранных подписей в ЦИК и пропал, в штабе политика сообщили, что он не выходил на связь. Позднее телеканал "Беларусь 1" сообщил, что отец и сын Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии. Не сообщается, в каком статусе и для каких действий они вызывались в ведомство, но известно, что по делу "Белгазпромбанка".