23 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико. (2020) | Фото: instagram.com/viktar_babaryka

В Минске силовики допросили соперника Лукашенко по президентским выборам

В Минске потеряли кандидата в президенты страны, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Вместе с сыном он отправился сдавать очередную часть собранных подписей в ЦИК и пропал, в штабе политика сообщили, что он не выходил на связь. Позднее телеканал "Беларусь 1" сообщил, что отец и сын Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии. Не сообщается, в каком статусе и для каких действий они вызывались в ведомство, но известно, что по делу "Белгазпромбанка".

Тем временем, ЦИК Белоруссии сообщил, что Лукашенко и Бабарико сдали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в президенты. Выборы состоятся 9 августа.

Уголовное дело по "Белгазпромбанку" было возбуждено по статьям об уходе от налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

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В Минске силовики допросили соперника Лукашенко по президентским выборам

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Теги: виктор бабарико, александр лукашенко, допрос, белгазпромбанк, президентские выборы



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