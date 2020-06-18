Подозреваемый во взятке иркутский чиновник попытался убежать от следователей

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, подозреваемый в получении взятки, попытался убежать от следователей.

Мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Однако сделать это не удалось, его задержали и отправили под арест.

По версии следствия, чиновник предложил одной из компаний за двести тысяч рублей помочь выиграть аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения.

В марте в Иркутске сударестовал заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя.