На Южном Урале сироты погибших в Великую Отечественную войну могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области из комитета по социальной политике одобрили и рекомендовали к принятию поправки в областной закон о поддержке детей погибших участников Великой Отечественной войны. Поправки касаются компенсации проезда такой категории лиц к местам гибели (захоронения) их родственников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

Ранее принятый областной закон, по мнению парламентариев, существенно ограничивал получение компенсаций для оплаты проезда в силу разных причин.

Проект нынешних поправок, внесенных в облпарламент депутатом Ольгой Мухометьяровой, предусматривает несколько иной порядок возмещения расходов по проезду для отдельных категорий граждан. А именно – дети погибших участников войны и приравненные к ним лица имеют право один раз в три года на возмещение расходов при проезде железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия такового – другими видами транспорта в размере 100% (но не более 25 тыс. руб. на человека). Ранее в законе речь шла об услугах, которые будут компенсироваться только в случае проезда по билетам ОАО "РЖД".

Сейчас предложенные поправки в региональный закон одобрены членами профильного комитета по социальной политике ЗСО и рекомендованы к принятию в первом-третьем чтении на ближайшей сессии.