23 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Депутаты Тюменской облдумы могут выделить деньги родителям подростков

В Тюменскую областную думу внесен законопроект о выплатах родителям, воспитывающим детей от 16 до 18 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Каждый ребенок, согласно тексту документа, может получить 10 тыс. руб. В общей сложности на эти цели предлагается выделить 300 млн руб. из регионального бюджета. Ориентировочно выплату получат родители 30 тыс. подростков. Автором законопроекта стал депутат Глеб Трубин.

Цель законопроекта - оказать поддержку жителям Тюменской области во время пандемии коронавируса. Законопроект могут рассмотреть на очередном заседании областной думы 25 июня.

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Депутаты Тюменской облдумы могут выделить деньги родителям подростков

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Теги: выплаты, подростки, коронавирус



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