Депутаты Тюменской облдумы могут выделить деньги родителям подростков

В Тюменскую областную думу внесен законопроект о выплатах родителям, воспитывающим детей от 16 до 18 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Каждый ребенок, согласно тексту документа, может получить 10 тыс. руб. В общей сложности на эти цели предлагается выделить 300 млн руб. из регионального бюджета. Ориентировочно выплату получат родители 30 тыс. подростков. Автором законопроекта стал депутат Глеб Трубин.

Цель законопроекта - оказать поддержку жителям Тюменской области во время пандемии коронавируса. Законопроект могут рассмотреть на очередном заседании областной думы 25 июня.