В Нижневартовске ввели карантин по COVID-19 в исправительной колонии

В нижневартовской исправительной колонии №15 ввели карантин из-за заболевшего коронавирусом сотрудника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСИН региона.

Контактировавшие с заболевшим сотрудники отправлены на самоизоляцию, у них взяты тесты на COVID-19. С осужденными заболевший не контактировал.

Личный состав исправительной колонии переведен на двухнедельный режим работы. Им запрещено покидать территорию учреждения. Все объекты на территории продезинфицировали, в помещениях проводится обеззараживание воздуха.

Перед заступлением на дежурство все сотрудники ИК проводят обследование.

Напомним, за сутки в Югре число больных коронавирусом увеличилось на 243 (до 5 тыс. 453). В ХМАО лидеры – Сургут (82), Когалым (36), Нижневартовск (232). Коэффициент распространения инфекции – 1,18. Показатель охвата тестированием – 278,9 на 100 тыс. населения. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 81,5%. В тяжелом состоянии – 41 пациент, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 инфицированных