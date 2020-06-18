23 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
экспертный клуб, руки, часы, чиновник (2019) | Фото:Экспертный клуб Екатеринбурга, Александр Исаков

Свердловский фонд поддержки предпринимательства начал принимать заявки на упаковку франшиз

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал отбор заявок на упаковку франшиз.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, тиражировать за счет средств фонда предполагается в первую очередь бизнес, который успешно справляется в новых условиях, связанных с противодействием распространению COVID-19. Документы необходимо подать до 15 июля 2020 года.

"Упаковка франшиз рассматривается нами как еще один антикризисный инструмент. Он позволяет масштабироваться компаниям, чьи бизнес-модели показали свою устойчивость, в том числе в сложной экономической ситуации. С другой стороны, приобретение франшиз позволит минимизировать риски на старте для тех, кто хочет открыть свое дело. Тем, кто заинтересован в создании своего бизнеса, будут оказаны и другие меры поддержки в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

Как отметил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, сначала будет проведен первичный отбор заявок на соответствие критериям, затем – аудит в экспертной организации на предмет перспективности развития каждой компании в формате франчайзинга. После чего из заявок, прошедших аудит с положительным заключением, комиссия отберет франшизы, которые и будут упакованы.

"Право на получение услуги имеют предприниматели, зарегистрированные и работающие на территории Свердловской области. Проект был запущен на базе фонда в прошлом году, он позволяет местным франшизам выходить за пределы региона. Помимо упаковки и продажи франшиз, мы предлагаем потенциальным франчайзи специальные займы на покупку франшиз", - уточнил Пиличев.

Сергей Киселев, Валерий Пиличев, Алексей Орлов(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в 2019 году на базе СОФПП был создан центр франчайзинга. Его задача – сопровождение предпринимателей, которые приобрели франшизу, помощь в становлении, а также помощь в упаковке франшиз. За прошлый год с помощью центра было упаковано девять региональных франшиз, в настоящее время в его портфеле находится 115 партнерских проектов.

Подробная информация по упаковке франшиз размещена на сайте фонда, также можно получить консультацию по телефону "горячей линии": 8-800-500-77-85.

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Свердловский фонд поддержки предпринимательства начал принимать заявки на упаковку франшиз

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Теги: франшизы, заявки, бизнес



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