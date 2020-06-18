На Сахалине суд уволил мэра по иску губернатора региона

Районный суд на Сахалине досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева. Иск подавал губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Решение подлежит немедленному исполнению. В ходе разбирательства был подтвержден факт нарушения мэром Охинского района законодательства о противодействии коррупции. С сегодняшнего дня, согласно уставу муниципального образования, исполнять обязанности главы городского округа будет первый заместитель Наталья Рычкова", - говорится в релизе на сайте правительства Сахалинской области.

О судебном иске стало известно в конце мая. Тогда на сайте регионального правительства приводился длинный список претензий к Сергею Гусеву.

Власти сообщали, что к мэру "поступают непрерывные претензии" от жителей района. "Охинцы указывают на неграмотные управленческие решения, неисполнение социальных программ, ухудшение экологической ситуации в районе, отток населения из перспективного нефтедобывающего района", - сообщалось в релизе.

Досрочно отправить в отставку Гусева просили еще в конце 2019 года (непонятно, почему губернатор решил разобраться с мэром только сейчас).