23 Сентября 2020
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Обсуждение строительства храма святой Екатерины в мэрии города, Илья Захаров (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава аппарата мэрии Екатеринбурга опроверг информацию о заболевании коронавирусом

В социальных сетях появилась информация о том, что глава аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров заболел коронавирусом. Такие сведения были запущены в ряде телеграмм-каналов. Однако в беседе с журналистом Накануне.RU чиновник опроверг эту информацию.

"Я не болен COVID – 19. У меня все хорошо", - отметил Захаров.

По сведениях наших источников, не исключено, что недостоверная информация целенаправленно распускается политическими противниками мэрии из-за обострившейся политической борьбы. Спорные вопросы между володинской группировкой в гордуме и чиновниками администрации продолжают возникать. В частности, речь о парке 22 партсъезда и грядущем отчете мэра Александра Высокинского перед депутатами думы.

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Глава аппарата мэрии Екатеринбурга опроверг информацию о заболевании коронавирусом

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Теги: коронавирус, Екатеринбург, Илья Захаров



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