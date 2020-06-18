23 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19 после выздоровления

Американские и китайские ученые предупредили, что люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку в некоторых случаях они исчезают после выздоровления пациента.

Как сообщила газета South China Morning Post, исследовано появление иммунитета у медицинских работников города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции.

Выяснилось, что только 4% из 23 тыс. человек имели антитела, при этом заразится могло порядка 25% медицинских работников.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что более чем у 10% пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.

Ранее сообщалось, что люди, перенесшие в 2003 году атипичную пневмонию, могут оказаться невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции. Исследование группы ученых из США и Швейцарии опубликовано в журнале Nature.

В материале отмечается, что заражение вирусом SARS-CoV позволяет человеческому организму выработать антитела, нацеленные на белок (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Причем одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует SARS-CoV-2.

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Ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19 после выздоровления

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Теги: антитела, коронавирус, COVID-19



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