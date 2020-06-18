Южноуральские парламентарии предлагают ужесточение федерального закона о "наливайках"

Депутаты комитета по экономической политике Законодательного собрания Челябинской области накануне одобрили законодательную инициативу, которая поступит в Госдуму РФ и касается регламента работы так называемых "наливаек" в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Суть предлагаемых южноуральцами поправок в федеральное законодательство – дальнейшее ужесточение и более четкая регламентация работы всех подобных заведений, на которые поступало и поступает множество жалоб граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, председатель комитета по экономической политике Константин Захаров считает, что проблема работы "наливаек" актуальна практически для всех регионов России. Депутаты Госдумы наделили региональных депутатов законодательных органов власти правом для ограничения работы подобных заведений, но, по мнению Захарова, необходимо дальнейшее ужесточение правил работы и размещения таких объектов в зоне жилой застройки.

"Наши депутаты предлагают внести поправки в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…", наделяющие органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественной питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях", - пояснил позицию южноуральцев Захаров.