Южноуральские парламентарии предлагают ужесточение федерального закона о "наливайках"

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Южноуральские парламентарии предлагают ужесточение федерального закона о "наливайках"

Депутаты комитета по экономической политике Законодательного собрания Челябинской области накануне одобрили законодательную инициативу, которая поступит в Госдуму РФ и касается регламента работы так называемых "наливаек" в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Суть предлагаемых южноуральцами поправок в федеральное законодательство – дальнейшее ужесточение и более четкая регламентация работы всех подобных заведений, на которые поступало и поступает множество жалоб граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, председатель комитета по экономической политике Константин Захаров считает, что проблема работы "наливаек" актуальна практически для всех регионов России. Депутаты Госдумы наделили региональных депутатов законодательных органов власти правом для ограничения работы подобных заведений, но, по мнению Захарова, необходимо дальнейшее ужесточение правил работы и размещения таких объектов в зоне жилой застройки.

"Наши депутаты предлагают внести поправки в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…", наделяющие органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественной питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях", - пояснил позицию южноуральцев Захаров.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров (2014)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Южноуральские парламентарии предлагают ужесточение федерального закона о "наливайках"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наливайка, алкоголь, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети