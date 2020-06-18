23 Сентября 2020
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Политика Свердловская область В России
Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга убрал избирательные участки из санатория "Изоплит" и горбольницы №40

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился изменить дислокацию двух избирательных участков, перенеся их из учреждений здравоохранения.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сделано это для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. Согласно постановлению Высокинского, участок №1445 в Кировском районе уральской столицы переедет из санатория "Изоплит" в детский сад №219, расположенный на улице Фабричной, 21.

В свою очередь, жители Верх-Исетского района, прикрепленные к избирательному участку №1293, вместо городской клинической больницы №40 смогут принять участие в голосовании на территории средней школы №57, что на улице Белореченской, 25.

Напомним, ранее Александр Высокинский рассказал о задачах города по подготовке и проведению голосования о внесении поправок в Конституцию. В Екатеринбурге власти планируют задействовать 555 постоянных избирательных участков, а также ряд временных.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

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Мэр Екатеринбурга убрал избирательные участки из санатория "Изоплит" и горбольницы №40

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Теги: Высокинский, участки, Конституция, поправки, Екатеринбург



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