В Кургане сотни людей требуют запретить секту, которую возглавляет предполагаемый педофил

Около 700 жителей Курганской области составили обращение в адрес митрополита Курганского и Белозерского Даниила с просьбой закрыть деятельность организации, которую граждане считают сектой.

Организацию возглавляет Владимир Тищенков, известный в узких кругах как "архиепископ Варух". В письме, отрывки из которого опубликованы на сайте Курганской епархии, говорится, что "деструктивная сектантская организация прикрывается именем Русской Православной Церкви".

"В органах юстиции она зарегистрирована как местная религиозная организация Курганский православный приход в честь Святой Троицы, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Черняховского, д. 191 в районе городского кладбища пос. Рябково", - говорится в тексте обращения.

Люди отмечают, что в интернете якобы есть информация о привлечении Тищенкова к уголовной ответственности на территории Курганской области, а также видеоматериалы порнографического характера с человеком, похожим на него. Что касается порно-ролика, то по этическим причинам публиковать его на страницах нашего агентства мы не можем, однако он есть в распоряжении редакции Накануне.RU и на видеохостинге YouTube.

"Данные материалы косвенно могут указывать на то, что Тищенков также занимался растлением несовершеннолетних. Аморальный образ жизни Тищенкова подтверждает и использование им нецензурной брани, что в принципе недопустимо для священнослужителя. Также вызывают обеспокоенность давние контакты Тищенкова с раскольничьим Киевским Патриархатом - организацией, имеющей тесные связи со Службой безопасности Украины и Центральным разведывательным управлением США", - говорится в обращении зауральцев.

Обратившиеся в Курганскую епархию граждане отмечают, что Тищенков якобы вводит в заблуждение граждан, которые посещают его “приход” и участвуют в “богослужениях”.

"Он нарушает их конституционное право на свободу совести. Отметим, что для крещеного в Православной Церкви человека даже несознательное участие в “лжебогослужениях” и “лжетаинствах” (отпевание, крещение, миропомазание, венчание, соборование, исповедь и причастие), организованных Тищенковым, является смертным грехом, за которые следует отлучение от церковного общения вплоть до принесения покаяния. А сами эти “таинства” с точки зрения Православной Церкви являются ничтожными. Таким образом, деятельность Тищенкова может приводить к ущербу психического здоровья граждан", - говорится в письме.

Также местные жители предполагают, что "церковь" в Рябково незаконно построена и землю местные власти под строительство объекта не выделяли. Люди также считают, что в деятельности организации лжеархиепископа Варуха усматриваются основания для ее приостановления, запрета и ликвидации в судебном порядке.

"Мы просим главу Курганской митрополии обратиться в органы исполнительной власти и правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности Тищенкова и возглавляемой им сектантской структуры", - отмечено в обращении.

Связаться с Тищенковым Накануне.RU не удалось - в открытом доступе в сети интернет нет никаких его контактов.

Сейчас официально известно, что юридическая служба Курганской епархии подготовила обращения в Генпрокуратуру РФ и администрацию Кургана с просьбой проверить изложенные в письме граждан факты.