В Киеве неонацисты напали на сторонников Шария

В Киеве, на станции метро "Крещатик", произошла потасовка между сторонниками журналиста Анатолия Шария и боевиками неонацистского полка "Азов". Об этом написал сам Шарий.

По его словам, боевик "хорошенько получил в рожу". Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что один из боевиков бьет по затылку участника акции, организованной сторонниками Шария. Позже появилось видео, на котором уже сторонники Шария загоняют в угол неонацистов на другой станции метро.

Накануне под офисом президента в Киеве прошел митинг против насилия над журналистами (на эту проблему Киеву постоянно указывают на Западе). Поводом для акции стала атака боевиков на журналистов во время суда над бывшим главным одесским "правосеком" Сергеем Стерненко, которого отправили под домашний арест из-за убийства человека два года назад. Акцию в поддержку журналистов инициировал Шарий, в ней участвовало около 500 человек.

Во время акции неонацисты бросали дымовые шашки в толпу сторонников "Партии Шария". Полиция задержала 15 неонацистов, которых, естественно, вскоре отпустили.

После этого лидер запрещенного в России неонацистского "Нацкорпуса" и бывший лидер "Азова" Андрей Билецкий пригрозил отомстить "шариевцам". По его словам, их партия и структуры вскоре перестанут существовать.

"Они пересидели худшие для себя времена и решили, что пришло их время. Это не так. И мы скоро это докажем", - пригрозил русофоб Билецкий, назвавший сторонников Шария "русской сволочью".

Истерическая реакция Билецкого на в целом безобидную акцию может быть вызвана тем, что "Партии Шария" отвоевывает улицу, на которой неонацисты чувствуют себя хозяевами. Об этом написал в Facebook политтехнолог Дмитрий Раимов.