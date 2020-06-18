Выпускникам не нужно будет приносить на ЕГЭ справку об отсутствии коронавируса

У выпускников 11-х классов, которые придут сдавать ЕГЭ, не будут требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус. Также им не нужно будет в обязательном порядке находиться на экзамене в маске и перчатках, сообщил глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 1". Чиновник отметил, что до класса, в котором будет проводиться тестирование, школьник может дойти в маске и перчатках.