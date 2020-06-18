Половина новых случаев коронавируса в регионах "тюменской матрёшки" - в Югре

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 52 (до 2 тыс. 382), в Югре – на 243 (до 5 тыс. 453), на Ямале – на 127 (до 3 тыс. 713). В ХМАО лидеры – Сургут (82), Когалым (36), Нижневартовск (232). Коэффициент распространения инфекции – 1,18. Показатель охвата тестированием – 278,9 на 100 тыс. населения. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 81,5%. В тяжёлом состоянии – 41 пациент, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 инфицированных. На Ямале больше всего случаев как в населённых пунктах, так и на предприятиях – в Новом Уренгое (87 из 127).

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 790 пациентов.