"Газпром" уволил только одного топ-менеджера, заявившего о проблемах с "Силой Сибири"

Первый заместитель 307-го департамента госкомпании "Газпром" Андрей Филиппов уволен со своей должности после скандала вокруг проблем с проектом "Сила Сибири" и Чаяндинского месторождения, сообщает "Лента.ру".

Источник издания заявил, что формально Филиппова отправили на пенсию, хотя он 1961 года рождения и пенсионного возраста пока не достиг. На самом деле, по словам представителя компании, Филиппова уволили из-за утечки информации.

"Лента.ру" писала, что без работы также остался сотрудник 307-го департамента, а ранее руководитель блока бурения в "Газпром добыча Ноябрьск" Александр Громов. Однако, по последним данным, он по-прежнему числится сотрудником ПАО "Газпром".

В конце мая стало известно о том, что у "Газпрома" есть проблемы с освоением Чаяндинского месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" в Китай. Из расследования "Ленты" следовало, что многочисленные нарушения на месторождении ставят под угрозу многомиллиардный контракт с Китаем, а для самой компании могут обернуться триллионными убытками.

Издание выяснило, что Филиппов и Громов вместе с коллегами ответственны за создание "двойной сводки" освоения месторождения и сокрытие многочисленных нарушений.

Филиппов в неформальной беседе заявил, что решение о старте работ не было взвешенным, потому что месторождение не было готово к разработке - находилось на стадии разведки, а работы по геологоразведке почти нигде не были запущены.

По словам Филиппова, глава "Газпрома" Алексей Миллер был в курсе существующих проблем. Однако в пресс-службе компании заявили, что "у проекта "Сила Сибири" проблем нет".