23 Сентября 2020
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ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

У Аксенова и федерального штаба разошлись цифры по новым случаям коронавируса в Крыму

У федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и руководства Республики Крым разошлись цифры по новым случаям заболевания на территории полуострова. По данным оперштаба, 17 июня в регионе зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19, по данным главы Крыма Сергея Аксенова – новых случаев вообще не было. О чем он сообщил на своей странице во "ВКонтакте". Даже если глава региона опечатался, федеральная статистика за 18 июня по Крыму – 14 случаев.

"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - написал Аксенов. - Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 90 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 426 случаев зарегистрировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц".

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У Аксенова и федерального штаба разошлись цифры по новым случаям коронавируса в Крыму

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Теги: сергей аксенов, крым, коронавирус, федеральный штаб



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