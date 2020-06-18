У Аксенова и федерального штаба разошлись цифры по новым случаям коронавируса в Крыму

У федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и руководства Республики Крым разошлись цифры по новым случаям заболевания на территории полуострова. По данным оперштаба, 17 июня в регионе зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19, по данным главы Крыма Сергея Аксенова – новых случаев вообще не было. О чем он сообщил на своей странице во "ВКонтакте". Даже если глава региона опечатался, федеральная статистика за 18 июня по Крыму – 14 случаев.

"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - написал Аксенов. - Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 90 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 426 случаев зарегистрировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц".