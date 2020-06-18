Число смертей пациентов с COVID-19 на Среднем Урале достигло 60

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 231 новый случай коронавирусной инфекции.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (163 случая) и других муниципалитетов области. Также за сутки скончались трое пациентов с коронавирусом, общее число смертей на Среднем Урале достигло 60.

На данный момент в регионе зарегистрировано 10 тыс. 247 случаев новой инфекции. Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 560 – средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки было выписано 196 человек, а всего уральские врачи сумели "поставить на ноги" 4 тыс. 853 пациента.