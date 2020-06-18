В Пермском крае умерли ещё пять носителей коронавируса

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 65 (до 2 тыс. 937). По данным краевого оперштаба, за сутки три человека умерли от коронавируса (всего – 60), ещё два – от сопутствующих заболеваний (всего – 42). Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,76. Впервые за месяц он опустился ниже показателя в 0,8, достаточного для второго этапа снятия ограничений.

Отметим, суточный прирост по стране – 7 тыс. 790 инфицированных.