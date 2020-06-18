23 Сентября 2020
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Общество В России
Очередь в магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В России второй день подряд меньше восьми тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 9621 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 1040

Московская область - 667

Ханты-Мансийский АО - 243

Нижегородская область - 233

Санкт-Петербург - 231

Свердловская область - 231

Воронежская область - 196

Челябинская область - 167

Красноярский край - 156

Ростовская область - 146

Иркутская область - 133

Ямало-Ненецкий АО - 127

Ульяновская область - 123

Республика Тыва - 122

Архангельская область - 121

Саратовская область - 119

Волгоградская область - 109

Новосибирская область - 107

Приморский край - 101

Карачаево-Черкесская Республика - 99

Республика Саха (Якутия) - 99

Тульская область - 92

Республика Дагестан - 90

Ставропольский край - 90

Омская область - 89

Томская область - 89

Ивановская область - 83

Республика Коми - 82

Калужская область - 78

Кабардино-Балкарская Республика - 77

Самарская область - 76

Брянская область - 75

Курская область - 75

Белгородская область - 74

Чувашская Республика - 72

Орловская область - 71

Пензенская область - 70

Краснодарский край - 69

Алтайский край - 68

Хабаровский край - 68

Тверская область - 65

Пермский край - 65

Тамбовская область - 64

Мурманская область - 64

Смоленская область - 63

Новгородская область - 62

Забайкальский край - 62

Астраханская область - 60

Республика Башкортостан - 60

Оренбургская область - 59

Липецкая область - 57

Республика Мордовия - 56

Владимирская область - 54

Ленинградская область - 54

Псковская область - 51

Тюменская область - 51

Республика Бурятия - 51

Рязанская область - 50

Республика Марий Эл - 47

Ярославская область - 45

Республика Карелия - 43

Амурская область - 43

Камчатский край - 42

Кировская область - 41

Республика Татарстан - 38

Республика Хакасия - 35

Калининградская область - 34

Республика Алтай - 34

Костромская область - 32

Республика Ингушетия - 32

Республика Адыгея - 31

Республика Северная Осетия - 31

Сахалинская область - 29

Вологодская область - 24

Удмуртская Республика - 22

Кемеровская область - 20

Курганская область - 19

Чеченская Республика - 14

Республика Крым - 14

Республика Калмыкия - 4

Еврейская АО - 4

Севастополь - 4

Магаданская область - 2

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В России второй день подряд меньше восьми тысяч новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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