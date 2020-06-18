В России второй день подряд меньше восьми тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 9621 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.