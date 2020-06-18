В России второй день подряд меньше восьми тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 9621 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1040
Московская область - 667
Ханты-Мансийский АО - 243
Нижегородская область - 233
Санкт-Петербург - 231
Свердловская область - 231
Воронежская область - 196
Челябинская область - 167
Красноярский край - 156
Ростовская область - 146
Иркутская область - 133
Ямало-Ненецкий АО - 127
Ульяновская область - 123
Республика Тыва - 122
Архангельская область - 121
Саратовская область - 119
Волгоградская область - 109
Новосибирская область - 107
Приморский край - 101
Карачаево-Черкесская Республика - 99
Республика Саха (Якутия) - 99
Тульская область - 92
Республика Дагестан - 90
Ставропольский край - 90
Омская область - 89
Томская область - 89
Ивановская область - 83
Республика Коми - 82
Калужская область - 78
Кабардино-Балкарская Республика - 77
Самарская область - 76
Брянская область - 75
Курская область - 75
Белгородская область - 74
Чувашская Республика - 72
Орловская область - 71
Пензенская область - 70
Краснодарский край - 69
Алтайский край - 68
Хабаровский край - 68
Тверская область - 65
Пермский край - 65
Тамбовская область - 64
Мурманская область - 64
Смоленская область - 63
Новгородская область - 62
Забайкальский край - 62
Астраханская область - 60
Республика Башкортостан - 60
Оренбургская область - 59
Липецкая область - 57
Республика Мордовия - 56
Владимирская область - 54
Ленинградская область - 54
Псковская область - 51
Тюменская область - 51
Республика Бурятия - 51
Рязанская область - 50
Республика Марий Эл - 47
Ярославская область - 45
Республика Карелия - 43
Амурская область - 43
Камчатский край - 42
Кировская область - 41
Республика Татарстан - 38
Республика Хакасия - 35
Калининградская область - 34
Республика Алтай - 34
Костромская область - 32
Республика Ингушетия - 32
Республика Адыгея - 31
Республика Северная Осетия - 31
Сахалинская область - 29
Вологодская область - 24
Удмуртская Республика - 22
Кемеровская область - 20
Курганская область - 19
Чеченская Республика - 14
Республика Крым - 14
Республика Калмыкия - 4
Еврейская АО - 4
Севастополь - 4
Магаданская область - 2