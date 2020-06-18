23 Сентября 2020
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арбитражный суд, здание, табличка (2020) | Фото: dayperm.ru

СМИ: экс-глава "Ильюшин финанс Ко" премировал сам себя на 8 миллионов рублей

Лизинговая компания "Ильюшин финанс Ко" (ИФК, "дочка" ОАК) пытается взыскать со своего бывшего гендиректора Александра Рубцова 8,3 млн руб. Подан соответствующий иск в арбитраж. По данным источника "Ведомостей", ИФК требует вернуть премию, выплаченную Рубцову в 2016 году по итогам работы в 2015 году.

Рубцов возглавлял ИФК 20 лет – с момента основания и до 2019 года. Его отставку в прошлом году не комментировали ни топ-менеджер, ни ОАК.

Согласно трудовому договору с Рубцовым, премирование гендиректора возможно только по решению совета директоров. Но такого решения совет в 2016 г. не принимал, не принимало решений о направлении на премии части чистой прибыли и собрание акционеров.  Премия в размере 9,6 млн руб. или 8,3 млн руб. после вычета НДФЛ была выплачена на основании приказа самого Рубцова. ИФК считает, что тем самым ей был причинен убыток, требует его возместить и взыскать с ответчика 8,3 млн руб.

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СМИ: экс-глава "Ильюшин финанс Ко" премировал сам себя на 8 миллионов рублей

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Теги: ильюшин финанс ко, александр рубцов, премия, арбитражный суд



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