23 Сентября 2020
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Спорт Свердловская область
Григорий Иванов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мы не можем зависеть от двух игроков": президент "Урала" прокомментировал проблемы в обороне

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов в преддверии возобновления сезона ответил на опасения в надежности обороны "шмелей" в Премьер-Лиге. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, глава свердловского футбола заверил, что потеря защитников Михаила Меркулова и Дениса Полякова в коронавирусный перерыв не скажется на результатах команды, так как есть игроки на замену.
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"Мы начали играть и без Михаила Меркулова. Сейчас Роман Емельянов будет играть центрального защитника. Есть и из "Урала-2" Алексей Герасимов. Так что посмотрим. Больше переживаю, что нас покинул Коля Димитров. Не может зависеть футбольная команда от двух игроков", - заключил Иванов.

Отметим, что у "Урала" есть проблема в том, чтобы сыграть на ноль. Команда летом и осенью 2019 года пропускала почти в каждом матче. В марте в ворота оранжево-черных и вовсе влетело семь мячей от питерского "Зенита".

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"Мы не можем зависеть от двух игроков": президент "Урала" прокомментировал проблемы в обороне

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Теги: фк урал, оборона, григорий иванов



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