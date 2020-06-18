"Мы не можем зависеть от двух игроков": президент "Урала" прокомментировал проблемы в обороне

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов в преддверии возобновления сезона ответил на опасения в надежности обороны "шмелей" в Премьер-Лиге. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, глава свердловского футбола заверил, что потеря защитников Михаила Меркулова и Дениса Полякова в коронавирусный перерыв не скажется на результатах команды, так как есть игроки на замену.

"Мы начали играть и без Михаила Меркулова. Сейчас Роман Емельянов будет играть центрального защитника. Есть и из "Урала-2" Алексей Герасимов. Так что посмотрим. Больше переживаю, что нас покинул Коля Димитров. Не может зависеть футбольная команда от двух игроков", - заключил Иванов.

Отметим, что у "Урала" есть проблема в том, чтобы сыграть на ноль. Команда летом и осенью 2019 года пропускала почти в каждом матче. В марте в ворота оранжево-черных и вовсе влетело семь мячей от питерского "Зенита".