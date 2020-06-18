В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Введение повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для людей с высокими доходами в правительстве РФ не обсуждается. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Ранее Forbes сообщил, что к данному вопросу якобы было решено вернуться из-за роста "запроса на социальную справедливость". Источник издания рассказал, что рассматривается более десяти разных вариантов, среди которых - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных россиян.

Министр финансов России Антон Силуанов не исключал, что предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц может быть рассмотрено к 2024 году.