23 Сентября 2020
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Экономика В России
Правительство РФ, Белый дом (2018) | Фото: Накануне.RU

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Введение повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для людей с высокими доходами в правительстве РФ не обсуждается. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Ранее Forbes сообщил, что к данному вопросу якобы было решено вернуться из-за роста "запроса на социальную справедливость". Источник издания рассказал, что рассматривается более десяти разных вариантов, среди которых - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных россиян.

Министр финансов России Антон Силуанов не исключал, что предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц может быть рассмотрено к 2024 году.

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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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Теги: налог на богатых, ндфл, правительство



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2020 14:25 Мск Песков: Повышение НДФЛ для обеспеченных россиян обсуждается на экспертном уровне

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