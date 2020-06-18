Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов решить проблемы с водоснабжением

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов актуализировать схемы водоснабжения в территориях. Такую задачу глава региона поставил на совещании с руководителями муниципальных образований по вопросам водоснабжения, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатору поступает большое количество обращений от жителей области, которые жалуются на отсутствие воды.

"Водоснабжение населения – один из самых социально значимых вопросов и главы муниципальных образований несут персональную ответственность за обеспечение населения водой надлежащего качества. За последнюю неделю в мой адрес поступил ряд обращений от жителей, в основном сельских населенных пунктов, об отсутствии и проблемах водоснабжения. Основные причины понятны – это аварийное состояние инфраструктуры и увеличенный водоразбор", – подчеркнул он.

Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов брать все в свои руки и решать проблемные истории, а не прятать голову в песок и не кивать на решения предыдущих глав.

Больше всего жалоб поступило от жителей села Хомутинино Увельского района, поселка Сухтелинский Верхнеуральского района, сел Миасское и Канашево Красноармейского района, Карталов и Чесмы.

Так, жители Хомутинино уже третью неделю получают воду по графику. Проблема водоснабжения в селе не новая, не хватает ресурса в существующих скважинах особенно в летний период, поэтому в прошлом году был пробурен третий водоисточник, а за счет областных средств проложен магистральный водопровод от скважины до станции водоочистки. Сейчас скважину подключили к автономному источнику энергии. В результате три скважины в сумме дают порядка 400 куб.м. воды в сутки, но объем потребления воды в Хомутинино составляет около 500 куб. м. в сутки. Поэтому жителей просят экономить питьевую воду.

Глава Увельского района Сергей Рослов рассказал, что существующие скважины стабильно обеспечивают население района водой весной, осенью, зимой, но с приходом лета, когда начинается полив огородов, действующие источники не справляются. Поэтому нужны альтернативные источники для полива.

"Территория нашего района не обладает достаточным количеством питьевых водных ресурсов. Поэтому хотелось бы, чтобы увельчане на перспективу задумались над восстановлением колодцев, бурением скважин для технической воды, которую можно использовать для полива огородов и других нужд. Таким образом, снизится нагрузка на систему питьевого централизованного водоснабжения, и это поможет исключить ситуацию с дефицитом воды в засушливый период года. Главам сельских поселений поручено организовать данную работу в селах", - рассказал он.

Глава Красноармейского района Юрий Сакулин рассказал, что для решения проблемы с водоснабжением в муниципалитете необходимо переоснащать всю систему.

"За последние три года много работы уже проведено, построены очистные сооружения в поселке Луговом, подготовлено более 10 проектов по реконструкции сооружений по водоснабжению и канализованию. Только в селе Миасском протяженность сетей составляет 60 километров. Работа специалистов направлена на реанимирование действующих, но истощенных скважин. Замена оборудования, расчистка скважин, строительство очистных сооружений требует вложения значительных средств", - отметил он.

Есть проблемы с водоснабжением и в Брединском, Троицком, Варненском, Нагайбакском, Коркинском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах.

В Коркинском районе из-за коммунальной аварии на водоводе, которая произошла 16 июня, 62 тысячи жителей Коркино и поселка Роза остались без воды. Для населения был организован подвоз воды. К 16 часам 17 июня аварийные работы были завершены и в дома жителей начали подавать воду. В муниципалитете из-за высокого износа требуется реконструкция сетей водоснабжения. Власти района намерены обратиться к губернатору Алексею Текслеру с просьбой об оказании финансовой помощи для разработки проектно-сметной документации на обновление водовода.

На совещании Алексей Текслер подчеркнул, что системные проблемы наблюдаются практически во всех муниципальных образованиях, в первую очередь это высокий уровень износа сетей водоснабжения, где-то он достигает 90%. Еще одна причина – ненадлежащее содержание объектов водоснабжения: несвоевременная замена оборудования, отсутствие промывки скважин, проведения своевременных текущих ремонтов, номинальный характер утвержденных схем водоснабжения, отсутствие приборов учета, незаконные врезки.

В связи с этим губернатор поручил главам заниматься проблемой системно и создать актуальные схемы водоснабжения.

"Я понимаю, что за один год мы эти проблемы не решим, но двигаться шаг за шагом нужно. Необходимо навести порядок. Мы эту сферу деньгами за один год не зальем, но еще раз повторю: практика показывает - кто каждый год этой проблемой занимается, тот проблему решает", – подчеркнул он.

Также главы территорий должны провести инвентаризацию всех объектов и сетей, подготовить заявки и ПСД на участие в государственных программах, а также провести работу по выявлению и отключению незаконных врезок.