"Умерла на работе". В Югре скончалась пульмонолог, которая работала в "ковидном" госпитале

В Югре умерла врач, которая работала в госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram сообщила губернатор автономного округа Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Умерла Лунгу Надежда Георгиевна, пульмонолог, врач высшей категории. С 1999 года она работает в Нижневартовской окружной больнице. Полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе", - сообщила Наталья Комарова.

Она принесла соболезнования семье погибшей.

По предварительной информации, причиной смерти стал острый коронарный синдром. У женщины взят анализ на коронавирус.

Добавим, что с начала пандемии в Югре от коронавируса скончались 32 человека.