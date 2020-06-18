Названы регионы — лидеры по уровню коррупции в России

В тройку самых коррупционных регионов России за 2019 год, по данным Генпрокуратуры, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в докладе ведомства.

Также больше всего коррупционных дел выявлено в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях.

Наименее коррумпированными регионами оказались Ингушетия, Хакасия, Алтайский край. Далее следуют Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

17 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые выступил перед сенаторами с докладом о работе надзора. Как говорится в его отчете, за год выявлено 235 тыс. коррупционных явлений, в прошлом году зарегистрировано 31 тыс. коррупционных преступлений.

Ранее в МВД отчитались, что ущерб по уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Выявлено более трех тысяч преступлений, совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками. К ответственности привлечена одна тысяча человек. Изъято имущество и деньги на 1,5 миллиарда рублей.