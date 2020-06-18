Генпрокуратура проверит клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию

Генпрокуратура РФ поручила провести в Москве проверку информации в СМИ о появлении клонов сайта голосования по поправкам в Конституцию.

"По результатам проверки будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений, в том числе блокировке данных ресурсов, и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы ГП.

Накануне, выступая в Совете Федерации, генеральный прокурор Игорь Краснов пообещал пресекать нарушения во время плебисцита по поправкам.