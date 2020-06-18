Куйвашев: объем выплаченных пособий на Среднем Урале превысил миллиард рублей

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев: объем выплаченных пособий на Среднем Урале превысил миллиард рублей

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил правительству продолжать особый контроль за ходом предоставления мер государственной поддержки жителям Свердловской области и предпринимателям в период эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, вопросы стали одной из ключевых тем заседания регионального кабинета министров 18 июня. Губернатор акцентировал внимание участников заседания на задачах, поставленных президентом России в ходе совещания, посвященного поддержке экономики и социальной сферы.

В Свердловской области они достаточно успешно решаются: по словам Евгения Куйвашева, только за первые две недели июня в регионе осуществлены выплаты на 620 тысяч детей в возрасте от трех до 16 лет – это уже более 90% заявленных. Региональную выплату в 5 тысяч рублей получили 66 тысяч малообеспеченных и многодетных семей. Сумма выплат превысила 333 миллиона рублей.

Заседание правительства Свердловской области(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В максимальном размере выплачивается пособие по безработице гражданам, вставшим на учет после 1 марта 2020 года, а также производится доплата к пособию на несовершеннолетних детей. Совокупный объем выплаченных пособий уже превысил 1 миллиард рублей.

Губернатор напомнил, что для поддержки реального сектора экономики в области действуют все федеральные меры помощи базовым отраслям, малому и среднему бизнесу. Кроме этого, принят ряд региональных мер, направленных на поддержку видов деятельности, наиболее пострадавших в период коронавирусных ограничений, а также на снижение фискальной нагрузки.

Продолжается и поддержка самозанятых: на получение региональной выплаты в 5 тысяч рублей уже поступило почти 12 тысяч заявлений. Сумма выплат превысила 56 миллионов рублей.

Заседание правительства Свердловской области(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"В настоящее время общие расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также с мерами поддержки экономики, предусмотрены в объеме 7,6 миллиарда рублей. В том числе расходы областного бюджета составляют 3,2 миллиарда рублей", - сказал губернатор.

Куйвашев также сообщил участникам заседания правительства о подготовке к проведению Совета по улучшению инвестиционного климата Свердловской области. Основной его темой станет текущая ситуация в строительной отрасли и перспективы развития сферы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев: объем выплаченных пособий на Среднем Урале превысил миллиард рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, пособия, выплаты, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети