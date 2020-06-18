Куйвашев: объем выплаченных пособий на Среднем Урале превысил миллиард рублей

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил правительству продолжать особый контроль за ходом предоставления мер государственной поддержки жителям Свердловской области и предпринимателям в период эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, вопросы стали одной из ключевых тем заседания регионального кабинета министров 18 июня. Губернатор акцентировал внимание участников заседания на задачах, поставленных президентом России в ходе совещания, посвященного поддержке экономики и социальной сферы.

В Свердловской области они достаточно успешно решаются: по словам Евгения Куйвашева, только за первые две недели июня в регионе осуществлены выплаты на 620 тысяч детей в возрасте от трех до 16 лет – это уже более 90% заявленных. Региональную выплату в 5 тысяч рублей получили 66 тысяч малообеспеченных и многодетных семей. Сумма выплат превысила 333 миллиона рублей.

В максимальном размере выплачивается пособие по безработице гражданам, вставшим на учет после 1 марта 2020 года, а также производится доплата к пособию на несовершеннолетних детей. Совокупный объем выплаченных пособий уже превысил 1 миллиард рублей.

Губернатор напомнил, что для поддержки реального сектора экономики в области действуют все федеральные меры помощи базовым отраслям, малому и среднему бизнесу. Кроме этого, принят ряд региональных мер, направленных на поддержку видов деятельности, наиболее пострадавших в период коронавирусных ограничений, а также на снижение фискальной нагрузки.

Продолжается и поддержка самозанятых: на получение региональной выплаты в 5 тысяч рублей уже поступило почти 12 тысяч заявлений. Сумма выплат превысила 56 миллионов рублей.

"В настоящее время общие расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также с мерами поддержки экономики, предусмотрены в объеме 7,6 миллиарда рублей. В том числе расходы областного бюджета составляют 3,2 миллиарда рублей", - сказал губернатор.

Куйвашев также сообщил участникам заседания правительства о подготовке к проведению Совета по улучшению инвестиционного климата Свердловской области. Основной его темой станет текущая ситуация в строительной отрасли и перспективы развития сферы.