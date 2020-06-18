Россияне рассказали о своих финансовых подушках – у 40% граждан их вообще нет

60% россиян откладывают деньги, создавая "финансовую подушку". Таковы данные исследования "Райффайзенбанка", на которые ссылается РИА Новости. Почти половина от этого числа (42%) имеют запас меньше 100 тыс. руб. Еще 37% имеют "подушку" в размере от 100 до 500 тыс. руб., и только 21% может похвастаться запасом более полумиллиона рублей.

В исследовании приняли участи 1700 жителей разных регионов. Оказалось, что жители крупных городов тратят на создание существенного денежного запаса от шести месяцев до трех лет. Только каждый десятый участник исследования имеет доход до 90 тыс. руб. в месяц, остальные оценили свои доходы в менее чем 60 тыс. руб. в месяц.