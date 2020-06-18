На Южном Урале за сутки COVID-19 выявили у 172 человек

В Челябинской области за сутки у 172 человек подтвержден COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 5 тыс. 473 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 457 человек. За сутки были выписаны из больниц 149 человек, всего в регионе выздоровели 2 тыс. 881 пациент.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19 скончались мужчина 71 года и женщины 87 и 95 лет. Женщина 76 лет умерла от сахарного диабета и гипертонической болезни, пациентка 89 лет – от инфекционно-токсического шока. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.