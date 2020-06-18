Город в Амурской области закроют на время проведения парада Победы

Город Белогорск Амурской области на время проведения парада Победы 24 июня будет закрыт для иногородних. Об этом заявил мэр Станислав Мелюков.

По его словам, ситуация в городе по распространению коронавируса благополучная, поэтому парад Победы проведут со зрителями, но они обязательно должны быть в масках.

Людей в возрасте старше 65 лет мэр попросил не посещать торжество, передает Regnum.

Напомним, более чем в десяти российских регионах власти отказались проводить 24 июня торжественные построения, шествия и марши, посвященные 75-й годовщине Победы. Отказываются от проведения торжественных мероприятий губернаторы и главы субъектов из-за опасений ухудшить эпидемиологическую обстановку на вверенных территориях. Рассматривается варианты отмены в принципе и переноса торжеств на более поздний срок – июль и август.