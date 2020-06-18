Эксперты призвали свердловчан ознакомиться с фейками о голосовании 1 июля

Эксперты призывают свердловчан прочитать доклад, опубликованный на сайте ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Напомним, на этой неделе член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в режиме онлайн выступил с презентацией доклада "Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации".

В числе наиболее частых спекуляций, связанных с предстоящим голосованием по изменению Конституции, в докладе названы спекуляции на особенностях периода выхода из пандемии коронавируса. Отмечено, что подобные выборные процедуры с соблюдением всех норм безопасности проводились во многих странах в условиях пандемии, например, в Южной Корее. В качестве провокаций, как следует из доклада, часто используются также искажения смыслов поправок, тема "незаконной агитации" и даже распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования.

Татьяна Камешкова, председатель рабочей группы Общественной палаты Свердловской области, считает, что всем жителям полезно было бы прочитать этот доклад: "Нужно больше правдивой информации, без искажения реальной картины. И этим действительно нужно заниматься и общественности, и государственным органам".

Даниил Быков, региональный координатор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", подчеркнул: "Во всем этом информационном потоке действуют самоназванные "эксперты", которые попросту манипулируют общественным мнением для дискредитации формы и содержания конституционной реформы".

Напомним, доклад опубликован на сайте "НОМ".