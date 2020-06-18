Власти Югры объяснили "лесные" нарушения сотрудников департамента недропользования большим объёмом работы

Власти Югры прокомментировали информацию о том, что несколько сотрудников департамента природопользования оштрафованы за нарушения при внесении сведений в ЕГАИС, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сотрудники департамента допустили нарушения при внесении сведений об использовании лесов и заключении договоров купли-продажи деревьев для заготовки древесины в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Речь идёт о Нефтеюганском и Мегионском лесничествах. Природоохранная прокуратура возбудила против сотрудников департамента "административки". По итогам их рассмотрения работники оштрафованы.

"Сроки внесения информации в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), действительно, не соблюдены, но это не повлияло на использование в округе древесины и сделок с ней. В отношении специалистов, допустивших нарушения, проведена служебная проверка. Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности", - сообщил Накануне.RU первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Несоблюдение сроков внесение информации в ЕГАИС связано с большим объёмом действующих договоров аренды лесных участков. Сегодня в Югре заключено более 19 тыс. таких соглашений (это четверть об общероссийского показателя). После поступления отчетов у специалистов есть три рабочих дня для того, чтобы внести эту информацию в ЕГАИС. В 2019 г. сотрудники лесничеств обработали и занесли в единую систему более 123 тыс. отчетов.

Чтобы снизить нагрузку на специалистов, в департаменте недропользования и природных ресурсов автономного округа приступили к разработке программного продукта, который позволит в автоматическом режиме вносить информацию об использовании лесов.