"Не отреклась ли Федерация хоккея от Дацюка?" Ургант выдал шутки про "захват" монастыря на Урале

Известный телеведущий Иван Ургант в своем шоу "Вечерний Ургант" пошутил про одиозного схиигумена Сергия, который на этой неделе взял под свой контроль Среднеуральский женский монастырь.

В новом выпуске шоу Ургант напомнил, что Сергия запретили в служении "из-за отрицания коронавируса". По словам ведущего, после этого он с казаками "захватил" монастырь, в который затем приехали знаменитый хоккеист Павел Дацюк и звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов.

"Это первая новость, которая объединила "Матч ТВ", "СТС" и телеканал "Спас", - произнес со смехом Иван.

Далее он рассказал, что Оренбургское войсковое казачье общество отреклось от "захвативших Среднеуральский женский монастырь казаков".

"Сейчас нужно узнать, не отреклась ли Федерация хоккея от Дацюка, а "Уральские пельмени" – от Соколова", - добавил Ургант.

Напомним, ранее Павел Дацюк выразил свою признательность схиигумену Сергию, записав видео в его поддержку.