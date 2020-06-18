23 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
волонтеры конституции, голосование, 1 июля, добровольцы, конституция (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Венецианская комиссия СЕ оценит поправки в Конституцию России и процедуру их принятия

Венецианская комиссия Совета Европы может провести экспертизу по поправкам в конституцию России до конца этого года, передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Европы. Запрос на такую экспертизу сделала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

"Венецианская комиссия планирует огласить свое мнение в связи с данным запросом до конца 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В конце мая на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ было принято решение запросить мнение Венецианской комиссии о соответствии европейским стандартам поправки к Конституции РФ, общероссийское голосование по закону о которой состоится 1 июля. Согласно протоколу совещания, от экспертов также хотят получить оценку процедуры ее принятия. Поводом для запроса стала петиция российских правозащитников, которую подписали более 200 тыс. человек.

Стоит отметить, что к моменту опубликования выводов комиссии процедура принятия поправок уже точно будет проведена – голосование по ним состоится в России с 25 июня по 1 июля. Пока не очень понятно, что будет, если россияне проголосуют большинством голосов против принятия поправок, поскольку юридически голосование для принятия поправок вообще не нужно и не имеет силы – придется отменять уже принятый закон или результаты плебисцита будут проигнорированы – неизвестно. Власти неоднократно подчеркивали, что проведение голосования – добрая воля Владимира Путина, а не утвержденный законом обязательный элемент.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии.

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Венецианская комиссия СЕ оценит поправки в Конституцию России и процедуру их принятия

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Теги: поправки в конституцию, венецианская комиссия, пасе, голосование



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Ранее 19.06.2020 03:00 Мск В Совете Европы обеспокоены поправками в Конституцию РФ

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