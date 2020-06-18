До конца года 150 домовладений в Березниках смогут подключиться к голубому топливу

Распределительный газопровод в березниковском поселке Семино будет построен до конца года - начались работы по строительству трубопровода протяженностью 8 километров. Голубое топливо поступит в порядка 150 домовладений, расположенных на улицах Челюскинцев, Кунгурская, Дачная, Соликамская, Пятилетки, Мира, а также переулкам Кирпичный и Быгельский.

Процедуру подключения к газу в Пермском крае постарались максимально упростить и удешевить. Заключить все договоры на подключение можно прямо на месте - "Газпром Газораспределение Пермь" по инициативе правительства края практикует работу "выездных окон": сотрудники компании выезжают в подключаемые территории и оформляют документы. Газопровод строится до фасада дома, что тоже облегчает пермякам процедуру подключения.

За социально незащищенные слои населения процедуру частично оплачивает краевой бюджет: льгота предоставляется пенсионерам, малоимущим, а также многодетным семьям. Так, с 2017 по 2019 год по льготной программе подключились к газу 2 тыс. 134 семьи. На эти цели из бюджета было направлено 82,7 млн рублей. В 2020 году газом будет обеспечено еще 1290 семей-"льготников". Объем субсидий краевого бюджета составил 57,9 млн рублей.

С марта 2019 года на территории Прикамья действует программа эффективной газификации. По этой программе муниципалитеты региона могут получить краевые деньги на строительство газопровода, при условии, что стоимость строительства такого объекта в пересчете на количество подключаемых домов не превышает 150 тысяч рублей на один дом. По программе эффективной газификации построено 8 газопроводов и еще 10 находятся в стройке в настоящее время. Они будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.

В 2019 году к газу было подключено порядка 7,5 тыс. домовладений.

В регионе ведется строительство 26 распределительных и 4 межпоселковых газопроводов в 15 муниципальных районах за счет средств краевого и местного бюджетов, например, в Юрле, Соликамске, Добрянке и селе Черное Краснокамского района. В Березниковском городском округе завершается строительство межпоселкового газопровода высокого давления к поселку Нартовка с отводом на поселок Чкалово протяженностью более 7 км и строительство 8 км распределительных сетей низкого давления в поселке Чкалово. Возможность подключиться к газу появится еще у 470 домовладений.