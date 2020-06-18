23 Сентября 2020
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Политика Сибирский ФО
Иркутск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

"Родина" не оставила Иркутск: первый партийный кандидат появился на досрочных выборах губернатора

У желающих занять пост губернатора Иркутской области – пополнение, вторым принесшим документы в областную избирательную комиссию кандидатом стал Максим Евдокимов, представитель регионального отделения партии "Родина", передает корреспондент Накануне.RU.

Евдокимов стал первым партийным кандидатом на губернаторских выборах, назначенных депутатами Законодательного собрания региона как досрочные на единый день голосования 13 сентября 2020 года. Первым документы на регистрацию в качестве кандидата подал врио губернатора Игорь Кобзев, он выдвинулся как самовыдвиженец, хотя местная "Единая Россия" уже заявила о его безусловной поддержке.

Скорее всего, главная интрига на предстоящем выдвижении кандидатов – появление кандидата от регионального отделения КПРФ – разрешится 27 июня. В ходе региональной конференции иркутские коммунисты должны решить, кто будет участвовать в губернаторской гонке от КПРФ. Напомним, что формулировка "досрочные выборы" исключает возможность участия в них от ушедшего в отставку экс-губернатора Сергея Левченко.

18 июня иркутские СМИ сообщают, что в качестве самовыдвиженца на выборы вроде бы заявился мэр небольшого иркутского города Бодайбо Евгений Юмашев, об этом он якобы сам сообщил местным журналистам. Официальных подтверждений этому факту пока нет. Юмашева, якобы, связывает крепкая дружба с представителем одной из влиятельных в Иркутской области ФПГ – "Полюс золота" Сулеймана Керимова.

Заметим, что допуск на выборы губернатора обставлен в Иркутской области обставлен невероятным количеством препятствий, например, тот же "муниципальный фильтр" - один из самых высоких в стране. Мало того, что желающим участвовать в выборах необходимо представить согласие 252 депутатов местных и районных советов, подписи должны быть собраны не менее чем в 32 муниципальных образованиях области.

Такой "муниципальный фильтр" еще на этапе регистрации "отсекает" большинству кандидатов дорогу на выборы, собрать все необходимые документы могут позволить себе скорее всего "Единая Россия" и КПРФ.

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"Родина" не оставила Иркутск: первый партийный кандидат появился на досрочных выборах губернатора

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Теги: Сергей Левченко, Максим Евдокимов, Игорь Кобзев, Евгений Юмашев, Сулейман Керимов



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