В Перми в больнице "РЖД" – вторая вспышка коронавируса

В стационаре больницы "РЖД-Медицина" в Перми усилены меры противоэпидемического контроля – у двух сотрудников отделения кардиологии подтвердился коронавирус, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь пермского региона "СвЖД" Галина Ибрагимова.

В результате незамедлительно принятых мер удалось не допустить массового распространения инфекции. Обследованы все пациенты отделения и медицинский персонал. С 12 июня по предписанию Роспотребнадзора отделение кардиологии закрыто на приём и выписку пациентов и работает в режиме обсерватора.

Терапевтическое отделение больницы работает в штатном режиме (включено в схему маршрутизации территориальных пациентов с экстренной патологией, согласно приказу краевого минздрава). Медицинский персонал и пациенты больницы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, сотрудники работают в защитных костюмах.

Напомним, ранее в этой клинике уже была вспышка коронавируса.