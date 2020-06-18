23 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Внук экс-губернатора Ишаева после ДТП в Москве напал на журналистку

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, устроивший ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Life Shot и разбил ее телефон.

Telegram-канал издания опубликовал кадры стычки. После вопроса корреспондента о том, задумывался ли он о возможных жертвах пьяной езды, виновник ДТП выбил гаджет из ее рук.

Также стало известно, что Ишаева госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

ДТП произошло на улице 1905 года. Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении иномарками - Porsche Cayenne и Audi.

По данным РЕН ТВ, Игорь Ишаев мог быть в нетрезвом состоянии. Также он оказался без прав (был лишен их ранее).

В 2017 году Ишаев стал виновником ДТП с фурой на МКАД. Внук экс-губернатора двигался на своем Mercedes со скоростью 240 километров в час, сообщает Regnum.

Отметим, дед Игоря Ишаева в настоящее время находится под следствием. Бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев был задержан 28 марта 2019 года, в тот же день отправлен под домашний арест.

Как сообщили в СКР, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств у "Роснефти". Сам Ишаев свою вину не признает.

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Внук экс-губернатора Ишаева после ДТП в Москве напал на журналистку

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Теги: игорь ишаев, дтп, виктор ишаев



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